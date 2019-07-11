(Özel haber) Mehmet Altıparmak: “Hedefimiz şampiyon olup, Süper Lig'e geri dönmek”

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, hedeflerinin şampiyon olup Süper Lig'e geri dönmek olduğunu söyledi. Altıparmak ayrıca takıma 3 veya 4 transfer daha yapacaklarını açıkladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Erzurum'da Kampa giren Akhisarspor'da Teknik Direktör Altıparmak, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, sezon sonu şampiyon olmak istediklerini ifade ederek, "Burada olmaktan çok mutluyuz. Erzurum'da güzel günlerimiz geçti. Daha önceden bildiğimiz yer burası çok güzel bir kamp yeri. İnşallah iyi bir hazırlık dönemi geçireceğiz. Hedefimiz bu yıl şampiyon olup, Süper Lig'e geri dönmek. Son 7 yılını Süper Lig'de geçirmiş bir takımız. İnşallah hep beraber el ele verip, laik olduğu yere çıkacağız. Çok zorlu rakiplerimiz var. Bunlardan birisi de BB Erzurumspor. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız" dedi.

Takıma 3 veya 4 transfer daha yapacaklarını belirten Altıparmak, "Öncelikle ilk olarak iç transferi hallettik. Küme düşen takımlarda yabancı oyuncuları göndermek gibi bir sıkıntı var. Birkaç yerli transfer yaptık. Yabancı oyuncularda alacağız ama genellikle yerliden yana kullanacağız tercihimizi. 3 veya 4 transfer daha yapacağız. Kaleci Gökhan'ı aldık, Burhan Eşer'i aldık, hepimizin tanıdığı Tolga Ünlü'yü transfer ettik. Görüştüğümüz oyuncular var. İnşallah takımlarıyla sorunlarını hallettikten sonra aramıza katılacaklar. Geçen yıl küme düşmesine rağmen iyi oyuncularımız var. Takım içerisinden 4 yabancı ile anlaştık. Tek tercihimiz yeni gelenler ile eskileri kaynaştırıp iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.