(Özel) Kar ve tipi yolları kapattı, hayat durma noktasına geldi

Erzurum'da kar kalınlığının 3,5 metreyi bulduğu yollar, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu birer birer yeniden ulaşıma açılıyor.

‘Kar kaplanları' diye anılan karla mücadele ekipleri Palandöken Dağının arka tarafında bulunan 2 bin 885 rakımlı Erzurum-Tekman karayolunda yol açma çalışmalarına koyuldu. 7/24 karla mücadele eden ekipler, yaklaşık 3,5 metreyi bulan kar yığınlarını rotatif makinesiyle savurarak yolun yeniden ulaşıma açılması için çaba sarf ediyor.

Karayolunu trafiğe kapattıktan sonra çalışmalara başlayan karla mücadele timleri son 24 saatte yaptıkları çalışmalarda Erzurum-Tekman yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olmayacağı bölge genelinde bugün havanın parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.