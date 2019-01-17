Özel sporcular Palandöken'de yarıştı

Türkiye Özel Spor Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan Türkiye Kayak Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren sporculara madalyaları dağıtıldı. Bike Ski Time'ın özel ikizleri Muhsin Murat Bingül ve Aliye Zeynep Bingül Türkiye şampiyonu olarak başarılarını altın madalya ile taçlandırdı.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu 2019 Faaliyet Programında yer alan Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum'un ev sahipliğinde Palandöken Kayak Merkezi'nde yapıldı. 14-16 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Özel Sporcular Kayak Türkiye Şampiyonasına Türkiye'nin değişik illerinden 18 kulüpten 60 sporcu madalya için yarıştı.

Erzurum'u temsilen şampiyonaya Bike Ski Time'nın özel ikizleri Muhsin Murat Bingül ile Aliye Zeynep Bingül de iştirak etti. Özel İkizlerin babası Erzurum Bölge İdari Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile annesi Nesrin Kaya Bingül ile Bike Spor Kulübü Başkanı Mustafa Kocaman da, ikiz sporcunun rakipleri ile yaptığı yarışları yakından izledi.

ÖZEL İKİZLER ŞAMPİYON

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılan Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum'un özel ikizleri Muhsin Murat Bingül ile Aliye Zeynep Bingül Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalya ile başarılarını taçlandıran Bike Ski Time'ın özel sporcuları ve dereceye giren diğer sporcular ayakta alkışlandı.

MADALYALARI TÖRENLE VERİLDİ

Palandöken kayak merkezinde gerçekleşen yarışlarda madalya alan Özel Sporcularımıza madalyalarını Erzurum Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Garnizon Komutanı Ahmet Hacıoğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, Asbaşkan Ensar Kurt, Disiplin Kurulu Başkanı Ünal Bingül, Disiplin Kurul Üyemiz Abubekir Özcan ve Erzurum Protokolü verdi.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, “Erzurum'da bizleri kendi evimizde gibi ağırlayan ve destek veren Erzurum Valimize, Büyük Şehir Belediye Başkanımıza, Disiplin Kurulu Başkanımız Ünal Bingül ve emek veren herkese Federasyon Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederiz” dedi.

Bu arada Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası madalya törenine, Vali Yardımcısı Ünal Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanımız Mustafa Çetin , Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman , Erzurum Adliyesi Komisyon Başkanı Ömer Özgür Ercan, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Arslan , ETÜ Rektörü Bülent Çakmak , Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum TRT Bölge Müdürü Ayça Yarol Alemdar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi, Spor A.Ş Genel Müdürü Ahmet Dal Snowdora Genel Müdürü Yusuf Uygur, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdürü Mahmut Bektaş katıldı.