Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası Erzurum'da başladı

Hem onlara hem de ailelerine yardım etmek devlet olarak bizim görevimizdir. Bu yönde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığınca son 16 yılda hakikaten reform niteliğinde çalışmalar yapıldı” dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Erzurum'da gerçekleştirilen Özel Sporcular 2019 Türkiye Kayak Şampiyonası başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 14 ilden 23 kulüp'ün 60 sporcu ile mücadele edeceği organizasyon öncesi, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt ve özel sporcuların katılımıyla Snowdora Oteli'nde bir basın toplantısı düzenlendi.

Vali Okay Memiş, şampiyonanın Erzurum'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Memiş, “Özel sporcularımızı hayata katmamız gerekmektedir. Hem onlara hem de ailelerine yardım etmek devlet olarak bizim görevimizdir. Bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığınca son 16 yılda hakikaten reform niteliğinde çalışmalar yapıldı. Ayrıca, özel bireylerimiz ve ailelerine yönelik olarak çok somut katkılarda bulunuluyor. Anayasada ifadesini bulan sosyal devlet ilkesinin bütün tezahürlerini görmemiz mümkün. Ailelerimizin ve bireylerimizin ne kadar yanında olsak azdır. Ama geçmişle mukayese edildiği zaman cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir destek ve ilgi olduğu da muhakkaktır” dedi.

“Palandöken'in enerjisi beni çok etkiliyor”

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki pistlerin Dünya çapında olduğunu ifade eden Vali Memiş,”Erzurum'u kış sporlarında Türkiye'de bir numara yapmak istiyoruz ve olacak seviyedeyiz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve bütün Erzurumlular olarak biz buna hazırız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beyi ve ekibini yapmış oldukları önemli hizmetleri için tebrik ediyorum. Ayrıca benden önce görev yapan valilerimize de teşekkür ediyorum. Palandöken Kayak Merkezinde, Erzurum'da görev yapan bütün valilerin, yöneticilerin emeği var. Bazı mekânların enerjisi çok yüksektir. Palandöken'in enerjisi de beni çok etkiliyor” ifadelerini kullandı.

“Ünal beyi ve ailesini alkışlıyorum”

Kayak yapmaya yeni başladığını dile getiren Vali Memiş, “Kar sapanı uzmanlığımdan yavaş yavaş kurtuluyorum. Geçtiğimiz hafta kayak yaparken yanımdan mermi hızında kayakçılar geçti. Sonradan öğrendim ki Ünal Başsavcımızın çocuklarıymış. Çok etkilendim Allah nazardan korusun onları. Nasıl böyle kayabildiklerini düşündüm. Meğer bizim milli sporcularımızmış gurur duydum. Ünal beyi ve ailesini alkışlıyorum. Gösterdiğiniz yakın ilgi ile hem bizlere, hem topluma hem de tüm Türkiye'ye örnek oluyorsunuz. Çok özel bir emeğiniz var bunu takip ediyoruz. Bunu bizlerle de paylaşıyorsunuz. Bu sayede bizlerinde farkındalığını çok üst seviyelerde tutuyorsunuz. İnşallah program yarın sağlıklı bir şekilde neticelenir” diye konuştu.

Programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt da kısa bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından şampiyonadaki sporculara katılım belgeleri verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.