Özel yetenekli çocuklar üniversiteli olacak

Erzurum Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi imzalanan protokolle özellikle BİLSEM'e devam eden öğrencilerin ve ilerleyen aşamalarda ise BİLSEM'e devam etmeyen özel yetenekli, başarılı öğrencilerin; milli, insani, ahlaki değerlerine bağlı, hür ve bilimsel düşünce gücüne gücüne sahip ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak lider özellikli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak için Üniversitenin imkanlarının ortak kullanımı sağlanacak. Belirlenen başlıklarda işbirliğini öngören protokol çerçevesinde öğrenciler; Üniversitenin eğitim-öğretim kadroları tarafından farklı bilim dallarında uygulamalı bilim eğitimi alabilecek, akademik ve araştırma merkezlerinin ziyaret ederek birimlerde bulunan laboratuvarları kullanabilecek, BİLSEM öğrencileri ve öğretmenler Üniversite kütüphanesinden faydalanabilecek, düzenlenen bilim, sanat ve sosyal etkinliklere karılabilecek. Böylece üstün yetenekli ve başarılı öğrencilerimiz erken yaşlarında üniversitenin akademik ve bilimsel dünyasına adım atarak çocuk yaşta üniversiteli olmanın tecrübesi edinecek, bilim ve teknoloji alanında nitelikli eğitim alma imkanına erişecekler.

Protokole Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz imza attı.