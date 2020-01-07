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Özgür Balakar, dünya starının radarına girmeyi başardı

Özgür Balakar, sosyal medyada Dünya Starı Justin Bieber’in radarına girmeyi başardı.

Özgür Balakar, sosyal medyada Dünya Starı Justin Bieber'in radarına girmeyi başardı.


10 Haziran 1998 İstanbul doğumlu Özgür Balakar, Bahçeşehir Üniversitesi'nde okumakta, üniversite eğitiminden kalan boş zamanlarında ise İnstagram ve TikTok uygulamasında videolar paylaşmaktadır. Balakar, zamanla yüz binlerce kişi tarafından beğenilerek son derece popüler hale gelmiştir. Yaklaşık 2-3 yıldır mankenlik yapan genç fenomen bir markanın modelliğini yaptığı sırada paylaştığı video ile tüm Türkiye'de ve Dünya'da gençlerin ilgisini çekerek milyonlarca kişiye ulaşmaya başlamıştır. Uygulamalara göndermiş olduğu bir videoyu son olarak dünya starı Justin Bieber'in beğenmesiyle çıtayı oldukça yükseltmiştir.

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