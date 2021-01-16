Özlenen kar Oltu'ya yağdı

Oltu Aslanpaşa Mahallesi Muhtarı Zafer Şahin, ‘İki aydır beklediğimiz kar yeni yağmaya başladı. Memleketimiz konum itibarıyla kar ve yağmur mutlaka yağası gerekiyor uzun süre kurak giden havalardan sonra bu kar ilaç bir gibi geldi azda olsa ortalık biraz beyazlandı inşallah yağmaya devam eder' dedi.

Oltulu Mustafa Şenocak ise ‘Uzun zamandır beklediğimiz kar yeni yağmaya başladı. Geceden beri devam ediyor, mutlu olduk güzel oldu. İnşallah devam eder' dedi.