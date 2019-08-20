Ozon tedavisinin faydaları saymakla bitmiyor

Serhat Mutlu ve Harun Mutlu, ozon tedavisinin faydaları hakkında bilgi verdi.

Serhat Mutlu ve Harun Mutlu, “Ozonun ilk tıbbi kullanımı Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerinin kangren ve benzeri ciddi yaralanmalarını tedavi eden Albert Wolff'a dayanır. Bilimsel bir toplantıda ozonun tedavi edici bir ajan olarak gündeme alındığı ilk önemli organizasyon ise 1935 yılında Berlin'de toplanan 59. Alman Cerrahi Birliği (59th Meeting of the German Surgical Society) toplantısı olup, burada Erwin Payr “Cerrahi'de Ozon Uygulamaları” başlığı altında kendi vakalarından oluşan bir sunum yapmıştır. Bu tarihten sonra 1980'li yıllara kadar, ozon tedavisini münferit olarak uygulayan çeşitli hekimler ve araştırmacılar bulunmaktadır. 1980'li yıllardan itibaren ise tıbbi amaçla ozon kullanımına yönelik gerek bilimsel çalışmalar, gerekse vaka serileri hızla artmaya başlamıştır. Ozon tedavisi insan vücudunun iki güçlü potansiyeli olan “antioksidan” ve “antiinflamatuar” potansiyellerini kullanan ve tüm vücutta bir alarm reaksiyonuna neden olarak vücudu hastalıklar karşısında güçlendiren bir tedavi yöntemidir. Son yirmi yılda yapılan araştırmalar, ozon tedavisinin pek çok yönden insan vücudunun kendi tedavi edici potansiyellerine katkısı olduğunu göstermiştir. İnsan vücudunun savunma hücreleri olan beyaz kan hücrelerini (lökositlerini) alarma geçirir ve onların hastalıklarla savaşma yeteneklerini artırır. Bu özelliği ile ozon tedavisi, beyaz kan hücreleri üzerinde bir çeşit “aşılama” etkisi oluşturur. Bilindiği gibi aşılar tek bir hastalığa karşı kullanılırlar; bu nedenle “spesifik” (özel-belirli) bir hastalık nedenine yönelik beyaz kan hücrelerini uyarırlar. Ozon tedavisi ise “non-spesifik” (genel) bir uyarıya neden olarak, savunma sistemini alarma geçirir. Bu özelliği ile enfeksiyon hastalıklarından, kalp yetmezliğine kadar çok geniş bir hastalık grubuna karşı tedavi edici etkinlik gösterir. Bu sonuç halk arasında “vücut direncini arttırmak” olarak ifade edilir” dedi.

Tekrarlayan ozon tedavisi seansları sayesinde oluşan bu aktivasyona cevap olarak, vücudun bağışıklık hücreleri sitokin adı verilen özel habercileri (mesaj taşıyıcıları) ürettiğini ifade eden Mutlu, “Bunlar hastalıklara direnmek için uyarılan bütün bağışıklık sistemi boyunca bir zincirleme reaksiyona neden olarak diğer bağışıklık hücrelerini haberdar ederler. Bu da medikal ozonun, özellikle bağışıklık sisteminin zayıf veya bozuk olduğu hastalara uygulanmasında çok başarılı sonuçların alınmasına yol açar. Kanda bulunan üçüncü grup hücre kan pulcukları da denen trombositlerdir. Bu hücreler hem kan pıhtılaşmasından hem de kan damarlarının iyi çalışmasından sorumludur. Ozon tedavisi bu hücreleri de uyararak onların büyüme faktörleri salgılamasını artırır. Bu sayede “yeni damar oluşumu”, kanlanması bozuk dokuların kanlanmasının artması gibi etkiler ortaya çıkar” diye konuştu.

Mutlu, ozon tedavisi sonrası vücutta oluşan değişiklikler hakkında şu bilgileri verdi:

“Daha temiz, sivilcesiz, pürüzsüz daha yumuşak ve daha gençleşmiş parlak bir cilt. Hücrelerimize ve dokularımıza giden kan dolaşımı hızlanır ve organlarımıza daha fazla oksijen gitmeye başlar. Bağışıklık sistemimiz güçlenmeye başlarken enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudumuzun direnci artar. Toplardamarımızı ve atardamarımızı temizlerken tansiyonumuz düzelir. Kan ve lenf sistemini temizlerken vücudumuzdaki zehirli maddeler atılır. Kaslarımızda dolaşımı arttırarak biriken toksin atılır, kaslarımız gevşer ve yumuşar, esneklik kazanır. Eklem ve kas ağrıları kısa süre içinde azalır. Vücudumuzda bir denge sağlayarak hormon ve enzim üretimini normale döner. Beynimize daha fazla oksijen gittiği için fonksiyonları normalleşir ve hafızamızı kuvvetlendirir. Depresyon ve sıkıntıyı azaltarak hayata gülerek bakmamızı sağlar, ozon tedavisi sonrası neredeyse hiç sinirlenmeyiz. Tüm organlarımızı kapsayacak bir sakinlik hali sağlar.”