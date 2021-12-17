Öztürk'ten Akal'a kutlama

Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası'nda gümüş madalya kazanan Emir Akal'ı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Senden daha büyük zaferler bekliyoruz” dedi.

11-12 Aralık 2021 tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen Gençler Epe Federasyon Kupası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emir Akal'ı Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tebrik etti.

Antrenörler Nevzat Dumanoğlu ve Bumin Kağan Özdemir yönetiminde mücadele eden Emir Akal'dan bundan sonra daha büyük zaferler beklediğini ifade eden Öztürk, milli eskrimciyi bir gün olimpiyatlarda kürsüde görmeyi arzu ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, örnek bir sporcu olan Emir Akal'ın eğitimdeki başarısı spora da yansıttığının altını çizerek, hem sporda hem de eğitimdeki başarısı ile alttan gelen yeni genç sporcular için iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Öztürk, “Emir Akal'ı ve antrenörlerini başarılarından ötürü kutluyorum. Bundan sonra daha fazla çalışma azim ve gayretlere zirvede yer alacağına inanıyorum” dedi.

Ziyarette Özel Bilge Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Samancı ile sporcunun velisi Mustafa Akal da hazır bulundu.