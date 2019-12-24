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Özürlü çocuk evlerini yaktı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde 7 yaşındaki özürlü çocuğun çıkardığı yangında bir ev ile bir samanlık kül oldu.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 7 yaşındaki özürlü çocuğun çıkardığı yangında bir ev ile bir samanlık kül oldu. Yangında maddi hasar oluşurken can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.



Yangın, saat 15.30 sıralarında Şenkaya ilçesi Gözalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel özürlü A.A. (7) dedesi Nazım Atmaca'ya ait samanlıkta bulunan otu tutuşturdu. Otların biranda alev almasıyla büyüyen yangın önce samanlığı sardı, sonra eve sıçradı. Yangında Nazım Atmaca (65) ve oğlu Önder Atmaca'ya (30) ait ev ile samanlık yandı. Şenkaya ve Oltu İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken zararın yaklaşık 40 bin lira civarında olduğu aktarıldı.

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