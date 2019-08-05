Paket servisi yapan motosikletler denetlendi

Erzurum'da paket servisi yapan motosiklere yönelik uygulama yapıldı.

Erzurum Emniyet Müdürüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekiplerince il merkezi ve ilçelerde motobiklet uygulaması gerçekleştirildi.

Sabit yol uygulaması şeklinde, motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapan sanayi bölgelerinde, paket servisi yapan motosikletli kuryeler ile Kamu Binaları ve ekonomik öneme haiz tesislerin önünde gelişi güzel park edilmiş “Motosikletlere Yönelik Uygulama” 41 ekip, 135 personel ile 29 noktada uygulandı.

34 motosiklet kontrol edilirken, 40 şahıs sorgulanarak motosiklet tamirhaneleri denetlendi. Yapılan sorgulama ve denetimlerde; 7 motosiklet hakkında 9 bin 760 TL para cezası uygulanarak 3 motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan Asayiş şube müdürlüğü ekiplerinin mahalle arasında bir kahvehanede yaptığı uygulamada 1 şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız silah yakalanarak şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.