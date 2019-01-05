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Pal-Kar Spor Kulübü'nden Vali Memiş'e ziyaret

Erzurum’da derece üstüne derece yapan sporcularıyla adını sıkça duyuran Pal-Kar Spor Kulübü’nün yöneticileri Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Erzurum'da derece üstüne derece yapan sporcularıyla adını sıkça duyuran Pal-Kar Spor Kulübü'nün yöneticileri Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.


Kulüp Başkanı Arif Karadağ, beraberinde teknik heyet ve Short Track (Sürat Pateni) Milli Takımı altyapı oyuncularıyla birlikte ziyaret ettiği Vali Memiş'e, kulüp çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Karadağ, Pal-Kar Spor Kulübü'ne mensup sporcuların hem Türkiye, hem de uluslararası müsabakalarda şampiyonluk dereceleri elde ettiklerini belirterek, “Erzurum'da yıldız sporcular yetiştiriyor ve Erzurum'un adını kış sporları literatürüne yazdırıyor olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz” diye konuştu.


VALİ'DEN SPORCULARA TAM DESTEK


Erzurum Valisi Okay Memiş de, şehrin kış turizmi ve kış sporları bakımından çok önemli avantajlarının bulunduğunu belirterek, Pal-Kar Spor Kulübü'nün de Erzurum'da şampiyonluk derecelerini elde etmiş olmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Şehirlerin tanıtımı noktasında spor çok önemli bir araç. Hele Erzurum gibi kış turizminde iddialı bir şehirde kış sporlarına damga vurmak büyük bir avantaj. Erzurum Valisi olarak her zaman yanınızdayım ve destekçinizim” ifadelerini kullandı.

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