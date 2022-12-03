Palandöken Anestezi Günleri, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti

sı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) iş birliği ile 26 Kasım Cumartesi günü, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyumda Anesteziyoloji ve Reanimasyon pratiği genelinde “Monitörizasyonun Bize Kazandırdıkları” teması işlendi.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Canan Atalay'ın konuşması ile başlayan program, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem ile Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan'ın konuşmalarıyla devam etti. Sempozyum; 6 panel halinde 8 konuşmacı, 12 oturum başkanı ve 126 kayıtlı katılımcının eşliğinde gerçekleştirildi.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Canan Atalay, Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında uzmanlaşmak isteyenlere yol göstermesi ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerini geliştirmesi açısından bu ve benzeri sempozyumların oldukça önemli olduğuna değinerek şunları söyledi: “Atatürk Üniversitesi öncülüğü ve ev sahipliğinde geleneksel hale gelen Palandöken Anestezi Günlerinin 6.sını düzenliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her sene üzerine koyarak hem bilgilerimizi güncel tutuyor hem de katılımcılarımızın çeşitli görüş ve önerileri ile alana yönelik yeni bilgiler ediyoruz. Her zaman olduğu gibi saygıdeğer meslektaşlarımızın bilimsel programlara aktif katılımları ve katkılarıyla bu toplantının uzmanlık sonrası bilgilerin canlı tutulmasına katkı sağlaması yanında hepimiz için yeni bilgiler ve fikirlerle birlikte bir motivasyon oluşturacağına inanıyorum. Kurumsallaşan bu etkinliğin bilimsel programına desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, tüm katılımcılara, etkinlikte görev alan, bilgilerini bizlerle paylaşan değerli meslektaşlarımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarıma, teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Alan uzmanlarının bilimsel tartışmaları ve bilgi alışverişleriyle devam eden sempozyum, gelecek yılın planlanmasıyla sona erdi.