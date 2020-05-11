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Palandöken Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti

Palandöken ilçesinde bulunan berber ve kuaförlerde, dezenfeksiyon işlemini hafta sonu tamamlayan Palandöken Belediyesi, yeniden hizmete açılışlarının ilk gününde de el dezenfektanı ve üretimini yaptığı maske dağıtımında bulundu.

Palandöken Belediyesi, esnafa iftarlık tadında alış veriş kartı da ulaştırdı.


“Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum”


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede bulunan berber ve kuaförlerin her daim hizmetlerinde olduklarının altını çizerek, hayırlı ve bol kazanç temennisinde bulundu. Başkan Sunar, “Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında işyerlerinizdeki faaliyetleri durdurmak zorunda kaldınız. Ciddi sıkıntılara göğüs gererek, fedakarlık gösterdiniz. Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda işyerinizin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler, belirlenen kurallara uymak kaydıyla kaldırıldı, hizmete yeniden başladınız. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum” dedi.


14 kural hatırlatması


Kuaförler için hazırlanan 14 kurala da dikkat çeken Başkan Sunar, Palandöken esnafının işyeri temizliği ve hijyen noktasında hassasiyet sahibi olduğunu belirterek, “Değerli arkadaşlar bu süreçte özellikle merkezimize almamız gereken kurallar var. Müşterilerinize randevu sistemiyle hizmet verecek olmanız büyük önem taşıyor. Yine saç kesimi, yıkama ve boyamada kullanılan havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık olması, çalışanların ve müşterilerin maske kullanması, uyulması gereken ana başlıklardan. Jilet, ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmetinin geçici süreliğine durdurulduğunu da aklımızdan çıkarmayalım.” diyerek İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelgede yer alan kurala vurgu yaptı.


İlçede bulunan bütün Berber ve Kuaförlerin dezenfektesini yaptıklarını, belli periyotlarda dezenfekte çalışmalarını sürdüreceklerini kayda geçen Başkan Sunar, “Palandöken Belediyesi olarak, ilçemizdeki bütün işletmelere yönelik yapmış olduğumuz rutin dezenfekte faaliyetlerine kuaför, berber ve güzellik salonlarını da ekledik. Sizlerin hijyenik ve güvenli bir ortamda hizmet vermesini, vatandaşlarımızın da aynı ortamda hizmet almasını sağlamak için belli periyotlarda dezenfekte çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isterim. Esnaf ve sanatkarımızın her daim yanındayız” diye konuştu.

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