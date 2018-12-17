Palandöken Belediyesi doludizgin devam ediyor

Birinci Lig'de mücadele eden Palandöken Belediyespor voleybol takımı konuk olduğu Rize Fındıklıspor ile oynadığı maçtan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Rize Fındıklı Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk seti başa baş mücadeleye sahne olurken karşılık sayılarla Palandöken Belediye Spor ilk seti 24- 26 kazanmasını bildi. Palandöken Belediyespor temposunu yükseltti ve art arda kazandığı sayılarla ikinci seti 21-25 alarak durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sete Palandöken Belediyespor, üstünlüğünü koruyamayarak seti Fındıklıspor 25-23 kazanarak seti 2-1 yaptı. Palandöken Belediyespor adeta Karadeniz fırtınası gibi eserek son setti 23-25 alarak skoru belirleyen taraf oldu. Maçı 3-1 alarak hem 3 puanını sahibi oldu hem de lider olduğunu gösterdi. Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı B gurubun da liderliğini koruyarak Efeler ligi için bir engeli daha aşmış oldu.