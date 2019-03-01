Palandöken Belediyesi Efkan Ala Kültür Merkezi büyüledi

Palandöken Belediyesi tarafından Yıldızkent'e yapılan ve Mart ayında hizmete açılacak olan Efkan Ala Kültür Merkezini konuklarına Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar gezdirdi.

Palandöken Belediyesini prestijli yatırımlarını yerin de görme imkanı bulan İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Sağlık Eski Bakanı ve Erzurum Milletvekilli Prof. Dr. Recep Akdağ, İçişleri Eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Efdal Gülcü geziye eşlik etti.

BÖYLESİNE GÜZEL BİR KÜLTÜR MERKEZİNE ADIMIN VERİLMESİ BENİ GURURLANDIRDI

Yaptığı incelemelerin ardından Kültür merkezi çok beğendiğini söyleyen İçişleri eski Bakanı ve Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala,“Özellikle hanım kardeşlerimizin faydalanması için düşünülen, içerisinde yüzme havuzundan tutun da, hamam, sauna, sportif ve kültürel eğitim kursları faaliyetlerin yapılabileceği yaşam alanları da olan güzel bir merkez olmuş. Palandöken'in modern hayatına, kültür hayatına çok ciddi katkılar sunabilecek bir merkez. Özellikle hanım kardeşlerimiz için bulunmaz bir nimet. Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar beye teşekkür ediyoruz, ilçemizin her noktasına hizmet götürmüş ilçe halkına ne söz vermişse fazlasıyla yapmış. Bu güzel ve devasa yatırıma benim adımın verilmesi ayrıca beni gururlandırdı. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

BU GÜZEL MERKEZİMİNİZ ERZURUM'A HAYIRLI OLSUN

Sağlık Eski Bakanı ve Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ise,”Palandöken İlçemize yapılan bu güzel yatırımın yanı sıra daha birçok eserleri Erzurum'umuza kazandıran Değerli Başkanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

AK BELEDİYECİLİK BU OLSA GEREK

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yerel yönetimlerde AK Modelin uygulanmasıyla birlikte, belediyelerin yol, su, kanalizasyon gibi rutin hizmetler veren kuruluşlar olmaktan çıkarıldığını en güzel örneği işte Palandöken Belediyemizin yaptığıyla bu güzel Kültür Merkezimizle toplumun tüm kesimini kucaklayıcı projelerin üretildiğinin bir somut delilidir. Buda Ak Belediyeciliğin farkı olsa gerek” dedi.

PALANDÖKEN DAĞI GİBİ BÜYÜK BİR YATIRIM

AK Partili belediyelerin Türkiye'yi çağdaş belediyecilikle tanıştırdıklarını ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok,” Palandöken Belediyemiz hizmetlerin halka seri ve süratli bir şekilde ulaşması anlamında ayrı bir konuma sahiptir. Duruşu, yapısı ve bugüne kadar yaptığı hizmetlerle Palandöken İlçemize önemli kazanımlar sağlayan bir Başkanlık modeli ortaya koyan başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan hizmetler Palandöken dağımız gibi büyük ve insan odaklıdır” dedi.

"AK PARTİ'NİN FARKI ORTAYA ÇIKIYOR

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise, "AK Parti, belediyecilikte de müseccel bir markadır. AK Parti, Türkiye'de belediyeciliği yeniden tanımlanış ve yerel yönetimler alanında bilindik tüm ezberleri bozmuştur. Bu yatırımlar bu ezberin bozuşunun bir kanıtıdır” dedi.

BU YATIRIMIN ERZURUM'A BÜYÜK KATKISI OLACAKTIR

Kadim şehrimizin geçmişini, kültürü, örf ve âdetini, tarihi kimliği korumak için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışan bir ekip ruhu oluştuğunu hatırlatan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen,”Malumlarınız olduğu üzere AK Parti, belediyecilikte çığır açmış, hayata geçirdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Palandöken Belediyemizin yapmış olduğu bu güzel eserin de Erzurum'umuzun kültürüne çok büyük katkısı olacaktır” dedi.

PALANDÖKEN'E GÜZEL İŞLERE İMZA ATILDI

Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ise ,” Belediye Başkanımız Orhan Bulutlar ile birlikte başarılı bir dönem geçirdik. Hep birlikte Palandökenimize hizmette, çıtayı bir üste çıkararak Ak belediyeciliğin en güzel örneğini sergiledik. Palandökenimize yaptığı hizmetlerin den dolayı başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyorum” dedi.

PALANDÖKEN'DE FİZİKİ YATIRIMLARI TAMAMLADIK

10 yıllık belediyecilik hizmet ve yatırılmalarının kısa bir sunumunu yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,” Tek düşüncemiz daha güzel ve daha yaşanabilir bir Palandöken için gece gündüz çalışmak. Bunun için de yeni hizmet binasını tamamladık şuanda içinde bulunduğumuz belediye binamızı hizmete açtık, ilk kültür merkezimizi Yunus Emre mahallemiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksini hizmete açtık. İkinci kültür merkezimizi ise şuanda Yıldızkent bölgemiz de İçişleri Eski Bakanımız Sayın Efkan Ala Kültür Merkezi adıyla tamamladık. Yeni Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü belediye olarak biz yaptık ve hizmet vermeye başladı. Palandöken ilçemizin en büyük eksiği olan Nikâh Sarayı yapım çalışmamız inşası yüzde 95 bitirdik ve bu yıl hizmete sunulacak. Erzurum'u ilk ve tek Engelsiz Yaşam Merkezini hizmete açtık. Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonunu hizmete açtık. Yine Efkan Ala Kültür Merkezide yer alan 350 kişilik Konferans Solonunuz ve Yarı Olimpik yüzme havuzumuzu tamamladık. Köşk Mahallesini, Yenişehir'e bağlayan 15 Temmuz Şehitler Caddesini hizmete açtık, Yunus Emre Mahallemiz de kamulaştırma yapılarak Şehit Murat Ellik caddesini hizmete açtık. Merkez ve köy mahallelerimizde 45 adet konuk evini (taziye evi) hizmete açtık. Palandöken ilçe sakinlerimizin isteği doğrultusunda 350 site bahçesini ücretsiz asfalt serimi gerçekleştirdik. Yine 25 köy mahallemizin ve mezralarımızın tamamını sokaklarını nakış nakış kilit taş ile kapladık. Bugüne kadar ilçe merkezinde 86 yeni park ve çocuk oyun alanları oluşturduk ve yaklaşık 250 bin metrekare yeşil alan ilçeye kazandırdık. Parklarımıza güvenlik kamerası yerleştirildi 24 saat kontrol altına alındı. Parklarımıza 23 adet mini basketbol ve futbol sahaları yaptık. Eski hizmet binamızın olduğu alanı ilçe kaymakamlığı yapılsın diye tahsis ettik. Tıpkı kaymakamlığa tahsis etiğimiz gibi İlçe Müftülüğümüz için arsa tahsisi yaptık. Yenişehir alt ve üst yol olmak üzere tüm alanda imar değişikliği yapılarak imar 5 kattan 8 kata çıkardık ve kentsel yenilenmenin önünü açtık. Harput Mahallesin de 112 gece kondu temizlenerek hak sahiplerine ödemeleri yapıldı. Yine 1.ve 2. Marketler bölgesin de ticaret alanlarında imar değişikliğine gidilerek yeni proje çalışması başlattık. Palandöken Belediyesi olarak ilçemizin fiziki yatırımlarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Kurumsal bir kimlik kazandırdığımız Palandöken Belediyemiz hizmete koşar bir konuma getirdik. Rutin belediye faaliyetlerimizin ötesin de yaptığımız yatırımların dışında Eğitim, kültür, sanat, sosyal ve sportif çalışmalarımızda aksatmadan devam ettirdik” dedi.

EFKAN ALA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE YOK, YOK!

Yıldızkent'te konuşlandırılan devasa yatırımın içerisinde sergi salonlarından fuaye alanlarına, dersliklerden, konferans salonu ve toplantı odalarına, atölyelerden, hamamdan, yüzme havuzu ve fitness salonuna varıncaya kadar onlarca hizmet birimi olduğunu söyleyen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, " Palandöken Belediyesi Efkan Ala Kültür Merkezimiz toplamda 7 bin 900 metrekare kapalı alan üzerine kurulan dev yatırımımızın maliyeti yaklaşık 25 milyon lira. İlk iki katıyla zeminde oluşuyor ve toplam 5 kattan inşa edildi. Zemin katta 210 metrekarelik yarı olimpik havuz yüzme havuzu, 15 metrekarelik çocuk havuzu, 50 metrekarelik hamam, 215 metrekarelik jimnastik salonu, soyunma ve duş kabinleri, sauna ve buhar odasının yer alıyor. Yine kültür merkezimizin ikinci zemin katında 300 metrekare büyüklüğünde fitness salonumuz ile 150 metrekarelik sergi salonu, toplantı odaları ve yine 330 metrekarelik kafeteryası var. Kültür Merkezi'nin zemin katından sonra ilk birinci katında 7 adet derslik eğitim alanları ile günümüz şartlarına uygun modern, 350 kişi kapasiteli konferans salonu yer alıyor. Bu yatırımımızı tamamlayarak 2019 yılı Mart Ayı ortaların da hizmete acımayı amaçlıyoruz” dedi.