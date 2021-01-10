Palandöken Belediyesi hayvan atıklarından elektrik üretecek

Hayvansal atıklardan biyoenerjinin üretileceği projeyle, atıklar değerlendirilecek, tarım kesimine katma değer kazandırılacak, enerji kazanımıyla birlikte istihdama katkı sağlanacak.

Palandöken Belediyesi tarafından hazırlanan ve Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Hayvan Atığı Biyogaz Dönüşüm Tesisi projesinin sözleşmesi, Palandöken Belediyesi'nde gerçekleşen tören ile Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

Çevre Ve Enerji Projesi

9,5 milyon TL yatırımla Uzunahmet Mahallesi sınırları içerisinde, 16 bin metrekarelik alanda 380kW kapasiteli Hayvan Atığı Biyogaz Dönüşüm Tesisi kuracak olan belediye, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında da yerel yönetimler kaydında Erzurum'da bir ilke imza atacak. 2021 yılı içinde hayata geçirilecek proje ile kırsal kesimde atıkların kazanımı ve doğal çevrenin korunacağını belirten Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, istihdama da katkı verileceğini bildirdi.

Palandöken İçin Eser Siyaseti

Gönül Belediyeciliği bazında hizmet ve eser siyasetini esas edindiklerini, AK Belediyecilik çizgisinde rutin belediyecilik hizmetleri yanı sıra ilçeye güncel ihtiyaçlara cevap veren yatırımları kazandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Sunar, Biyogaz enerjisi üretim Tesisi projesine destek veren herkesi kutladıklarını söyledi.

Sunar, “Adaylık sürecinde ilçemizde yaptığımız çalışmalar neticesinde, merkezi ve kırsal mahallelerimizde oluşan hayvansal atıkların bertarafı için proje çalışması yürüttük. Bu atıklar gelişigüzel boş alanlara dökülerek, çok büyük çevre ve sağlık sorunlarına sebep oluyordu. Atıkların kazanımı için en uygun yöntemin biyogaz üretim tesisi kurmak olduğu düşüncesiyle proje sürecini başlattık. Çevresel açıdan kabul edilebilir bertaraf yöntemleri ile büyük ölçekte biyokütle-enerji dönüşüm sistemi olarak dikkate alındığında, bu atıklardan elektrik enerjisi üretilmesi ve ayrıca yan ürün şeklinde ekonomik değeri olan gübre elde edilmesi mümkün olacak. Bu maksatla Uzunahmet Mahallesi'nde hayvan atığı biyogaz dönüşüm tesisi yapmak için seferber olduk. Bugün de hazırladığımız projenin sözleşmesini KUDAKA ile imzalıyoruz. Destek olanlara minnettarız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Enerji üretimi

Proje ile hayvan atıklarından elektrik enerjisi üretilmesi ve ayrıca yan ürün şeklinde besin değeri olan gübre elde edilmesinin de mümkün olacağını belirten Başkan Sunar, “Kurulacak biyogaz tesisi için büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Maksut Efendi, Nene Hatun ve Şehitler mahallelerinde toplam 2 bin 638, Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarında ise 450 olmak üzere toplam 3 bin 88 hayvanın atığı değerlendirilecek. Anaerobik fermantasyon yöntemi ile üretilen biyogaz içeriğinde ortalama yüzde 60 oranında bulunan ve yanıcı olan metan gazı ile doğrudan elektrik enerjisi üretilebilecek” dedi.