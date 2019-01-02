Palandöken Belediyesi karı şehir dışına taşıdı

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporları doğrultusunda kış aylarına yönelik gerekli tüm tedbirlerini haftalar öncesi alan Palandöken Belediyesi, Önceki gün başlayan ve aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar başta olmak üzere mahallelerde kar temizleme çalışmalarına kesintisiz çift vardiya halinde 24 saat aralıksız devam ediyor.

Başkan Bulutlar, “Yoğun çaba harcıyoruz"

Olumsuz hava koşullarına karşı tüm tedbirleri aldıklarını ve kar yağışının başlamasıyla birlikte görevli ekiplerin temizlik çalışmasına başladığını ifade eden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, " Önceki gün başlayan kar yağışı sonrasında karla mücadele için kar küreme, tuzlama ve buzlanmayı önlemek için kar eritici solüsyon serperek yol ve kaldırımlarımızı vatandaşlarımızın rahat kullanacağı duruma getiriyoruz. Vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için özellikle sorumluluğumuzdaki ana yolların ulaşıma kapanmaması noktasında çalışmalarımızı 24 saat çift vardiya şeklinde 150 personel ve kiralanan iş makinalarıyla birlikte 8 bölgede toplam 25 iş makinasıyla birlikte kesintisiz bir şekilde karı şehir dışına taşıma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sahada özverili ve gayretli bir şekilde 7/24 saat çalışan personelime teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.