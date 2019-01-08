Palandöken Belediyesinde Efkan Ala'ya vefa

Palandöken Belediyesi tarafından Yıldızkent'te yaptırılan Kültür Merkezi'ne Efkan Ala'nın ismi verildi.

Karar, Palandöken Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alındı. 17-25 Aralık sürecinden sonra üstlendiği kritik görevle Türkiye'nin gündem ismi olan ve FETÖ ile mücadelede sergilediği performansıyla göz dolduran İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'nın ismi, Palandöken Belediyesi tarafından yaptırılan ikinci kültür merkezine verildi. Palandöken Belediye Meclisi'nde alınan kararla Yıldızkent'te konuşlandırılan yatırımın adı Efkan Ala Kültür Merkezi olacak.

Bulutlar açıklama yaptı

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum'un yetiştirdiği başarılı bir bürokrat ve siyasetçi olan Efkan Ala'nın, Türkiye'ye önemli hizmetler verdiğini kaydetti. Ala'nın 17-25 Aralık sürecinden 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonraki süreçte üstlendiği rolle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir an olsun yalnız bırakmadığını ve milletin gönlünde taht kurduğunu ifade eden Bulutlar, “Bu millet kendine hizmet eden hiçbir evladını unutmamıştır, unutmayacaktır. Bunlardan birisi de, Erzurumlu oluşuyla iftihar ettiğimiz Efkan Ala'dır. Efkan Bey'in ismini ikinci kültür merkezinizde yaşatacak olmak, bizim için de bir ayrıcalıktır” diye konuştu.

Her ikisi de hizmet yuvası

Başkan Bulutlar, Yunus Emre'de daha önce yaptıkları kültür merkezi ve spor kompleksine de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdiklerini hatırlatarak, “Her iki yatırımımız da isimleriyle müsemma olarak millet için hizmetin adresi olma niteliği taşımaktadır” ifadelerini kullandı. Bulutlar, yapımı tamamlanan Efkan Ala Kültür Merkezi'nin de kısa bir süre sonra hizmete açılacağını belirterek, “İçerisinde konferans salonundan olimpik yüzme havuzuna, derslik ve atölyelerden, hamam ve saunasına varıncaya kadar ilçe sakinlerimize çok geniş kullanım imkanları sunan kültür merkezimizin kapılarını yakında açıyoruz. Kültür Merkezimiz Erzurum'a, Efkan Ala'nın ismi de, kültür merkezimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.