Palandöken Belediyesi'nde işçiler mutlu

98 işçiyi kapsayan sözleşme Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ve Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal tarafından imzalandı.

Belediyenin ve Ülkenin şartlarında 2019 yılını kapsayan ve 98 mesai arkadaşımızı mutlu edecek güzel bir sözleşme imzaladıklarını belirten Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,” Palandöken Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası arasında bir süredir devam eden 98 işçiyi kapsayan bir yıllık olmak kaydıyla 2019 yılı Toplu-İş Sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanması bizleri mutlu etmiştir. Her zaman söylüyoruz biz alın terine saygı duyuyoruz. Bugüne kadar yani yaklaşık 10 yıldır nasıl işçimizin alın teri kurumadan maaşlarını, tüm ikramiye ve sosyal haklarını verdiysek inşallah bundan sonrada vereceğiz. 2019 yılı için yüzde 20 ile 22 oranın da artış sağlandı. Yine işçi personelimizin gıda kartı desteğimizin artışı ise yüzde 40.6 oldu. Palandöken Belediyesi kurumsal kimliğini kazanmış bir ekip ruhuyla çalışma arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisin de Ülkemize ve Palandökenimize hizmet ediyoruz. Benim için her işçi ve memur arkadaşım ayrı ayrı önemlidir. Bu toplu iş sözleşmesi inşallah güzelliklere vesile olur” dedi.

Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal ise,” Yapılan bu anlaşma ile çalışan arkadaşlarımızın ücretleri, sosyal hakları, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi daha birçok konuda karşılıklı uzlaşı içerisinde görüşmeler sağladık, biz Hizmet-iş Sendikası olarak çalışan arkadaşlarımızın emeğinin karşılığını alabilmeleri için büyük bir çaba gösteriyoruz, bu çabamıza karşılık olarak Palandöken Belediye Başkanı Sayın Orhan Bulutlar'da büyük bir hassasiyet ve duyarlılık göstererek bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Belediye Başkanımıza gösterdiği hassasiyet ve duyarlılığından dolayı şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin, Başkan Yardımcısı Necdet Aydın ile Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkan Yardımcısı Fikret Göğdemir ve mali sekreter Erdoğan Çelik , Belediye Sendika Temsilcisi Murat Okçin ve Palandöken Belediye personeli toplu iş sözleşmesi imza töreninde hazır bulundular.