Palandöken Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği

Palandöken Belediyesi PALTİM ekipleri, ilçede yatalak ve yalnız yaşayan Vecihe Tolar ile 19 yıldır üvey evladına annelik yapan Ayşe Akgül gibi özel durumu olan anneleri Anneler Günü'nde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti. Anneler Günü kutlanan kadınların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, bu yıl da Anneler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçede özel durumu bulunan anneleri ziyaret eden ekipler, Başkan Muhammet Sunar'ın selamını ileterek, Anneler Günü'nü kutladı. İlk olarak Erzurum'da yalnız ve yatalak yaşayan 76 Yaşındaki Vecihe Tolar'ı ziyaret eden ekipler, Başkan Muhammet Sunar'ın mesajını paylaşarak çeşitli hediyeler takdim ettiler. Ekipleri dua ile karşılayan Vecihe anne, hasta yatağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a duacı oldu. Vecihe anne, “Allah Başkanımız Muhammet Sunar'dan razı olsun. Ne zaman ihtiyaç duysak anında cevap veriyor. Bugün de Anneler Günü münasebetiyle sürpriz yaptı. Hızır yoldaşı olsun. Ben buradan özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da dua etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. İki cihanda aziz eylesin. Ülkemize verdiği hizmetler büyük. Rabbim ne muradı varsa versin” dedi.

Anneler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen sürpriz kutlamadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vecihe anne, ilk defa Anneler Günü'nün kutlandığını dile getirerek, kendi elleriyle ördüğü lifi başkan Muhammet Sunar'a hediye etti.

PALTİM Ekiplerinin bir diğer ziyareti zihinsel engelli üvey oğlu için gecesini gündüzüne katan Ayşe Akgül oldu. 19 yıldır Muhammet Berat ismindeki üvey evladına annelik yapan Akgül, Palandöken Belediyesi'nce yapılan sürpriz Anneler Günü kutlaması karşısında memnuniyetlerini ifade etti. 19 yaşındaki Muhammet Berat'ı hiçbir zaman üvey evlat olarak görmediğini dile getiren Akgül, "O bizim canımız. Onu dünyalara değişmem. Bu can bu bedende olduğu müddetçe onun emrinde olacak. Ben Başkanımız Muhammet Sunar'a bu nazik düşünceleri için de ayrıca teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi

PALTİM ekiplerinin bu anlamlı etkinliği, gün boyu ilçe genelinde durumu özel olan anneleri ziyaret ile devam etti.