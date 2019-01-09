Palandöken Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u evinde yıktı

Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Ordu'da Akkuş Belediyespor'u 3-0 yenerek üç puanı sahibi oldu ve puanını 41'e yükseltti.

Rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen ve maça etkili başlayan Palandöken ekibi ilk seti 25-22 önde tamamladı. İkinci sette ise kazanmak için her şeyi yapan Akkuş Belediyespor, bu seti de 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kaybeden Ordu temsilcisi evinde umduğunu bulamadı. Deplasman'a lider olarak giden Palandöken Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 41 yaparak Hafta sonu ( Pazar günü ) Deplasmanda Malatya B.Şehir Belediyespor'la karşılaşacak.