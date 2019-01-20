Palandöken Belediyespor bir engeli daha aştı

Palandöken Belediyesi Erkek Voleybol Takımı, evinde konuk ettiği Çorum Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig B gurubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Çorum Sungurlu Belediyespor'u 3- 0 mağlup ederek ligde iddialı olduğunu bir kere daha gösterdi. Palandöken Belediyespor müsabakayı 25-13, 25-13 ve 25-16 kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede Palandöken Belediyespor rakibine 3 sette de şans tanımadı. Ev sahibi Palandöken Kartalları setlerde zorlanmadan rahat bir galibiyet alarak 3 puanı hanesine yazdırarak ligde liderliğini sürdürürken puanını 47 yaptı.

Efeler ligi parolasıyla yola çıkan Palandöken Belediyesinin Kartalları rakiplerine gözdağı verirken 17. Haftada da galip gelerek hedefine bir adam daha yaklaştı.

Karşılaşmayı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayı da taraftar izledi.

Karşılaşma boyunca Erzurumlu taraftarlar yine coşkusuyla takımını son sayıya kadar destekledi.