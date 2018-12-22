Palandöken Belediyespor ilk yarıyı lider tamamladı

Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor takımını 3-0 yenerek üst üste aldığı galibiyetlerle ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı.

Türkiye Lig B Grubu Erzurum Temsilcisi Palandöken Belediye Spor Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle yoluna emin adımlarla devam eden Palandöken Belediye Spor Voleybol Takımı Efeler ligine adeta kitlendi. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonun da oynanan maçta ilk setten itibaren ağırlığını koyan filenin kartalları ilk seti 25-20 alırken ikinci sete ise daha istekli görünen ev sahibi seti 25-19 alarak durumu 2-0 yaptı. Konuk takım Hatay Büyükşehir Belediyspor üçüncü sete hızlı başlayarak daha istekli görünse de Palandöken Belediyespor etkili bir oyun ortaya koyarak seti 26-24 alarak mutlu sona oluştu.

EFELER LİGİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK

Maçın ardından mutluluk tablosu çizen Filenin Kartalları Palandöken Belediye Spor Kulübünün Onursal Başkanı ve Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Palandöken Belediyesi olarak hedefimize bir adım daha yaklaştık. İlk yarıyı lider bitiren yöneticilerimi, hocalarımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Bulutlar, maçı Ak Parti Palandöken Gençlik Kolları Başkan Erkan Daş ve yönetim kurulu üyeleri ile Sabahattin Solakoğlu Ortaokulu ve Dereboğazı İlk Okulu öğrencileriyle birlikte tribünden seyretti.