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Palandöken Belediyespor'un kartalları durdurulamıyor

Türkiye Voleybol Erkekler 1.

Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu ve puanını 44 yaptı.


Hafta içi Ordu Akkuş Belediyeden aldığı 3-0'lık galibiyet moraliyle bu günde yine deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor'u aynı skorla yenerek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.


Malatya İnönü Üniversitesi kapalı spor salonunda oynanan müsabaka da rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen ve maça etkili başlayan Palandöken ekibi ilk seti 25-17 önde tamamladı. İkinci sette ise hiçbir varlık gösteremeyen Malatya Büyükşehir Belediyespor 25-13 kaybetti. 3. Sette de gardı düşen ev sahibi Malatya Büyükşehir Belediyespor 25-11 kaybederek maçtan da 3-0 lık yenilgiyle ayrılmış oldu. Hafta içi ve Hafta sonu iki deplasman maçından da galibiyetle ayrılan Palandöken Belediyespor voleybol takımı yenilmezlik serisini de 15 maça çıkartarak puanını da 44 yaparak efeler liği öncesi play of maçları için emin adımlarla ilerliyor. Hafta sonu kendi evinde ağırlayacağı Sungurlu Belediyespor maçında tüm Erzurumlu voleybol severleri de Recep Tayyip Erdoğan Kapalı spor salonuna bekliyor.

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