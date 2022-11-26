İhlas Haber Ajansı

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Palandöken beyaz gelinliğini giydi

Erzurum kent merkezinde yağmur etkili olurken, Palandöken Kayak Merkezi yağan karla beyaza büründü.


Palandöken Kayak Merkezi yağan karla beyaz gelinliğini giydi. Ahmet Sefa Keleşoğlu adlı vatandaş, “Malum Türkiye'nin en büyük kış sporları merkezi olarak Erzurum'a biraz geç yağdı ama sonunda yağdı. Bundan sonra devamı gelir herhalde” dedi.


Aracında kayak ekipmanları hazır bir şekilde gezdiğin anlatan Keleşoğlu, “Kış hazırlıklarını yaptık. Ekipmanlarımız arabada, sezonu açar açmaz kaymaya başlayacağız” diye konuştu.

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