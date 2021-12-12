Palandöken hafta sonu doldu taştı

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini çıkarttı.

Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayakseverlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Henüz resmi sezon açılışı yapılmayan Palandöken'de kar kalınlığı 58 santimetreye ulaşırken, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. 55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kaymanın keyfini çıkardı.