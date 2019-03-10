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Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken Kayak Merkezi’nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayağın keyfini çıkarttı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayağın keyfini çıkarttı.


Avrupa'nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak ve kızak keyfi yaşanıyor.


Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde, 7'den 70'e herkes karın tadını çıkarıyor. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinden gelen öğrenciler ise bu anları objektifleriyle fotoğraflıyor.


Kızakla kayılan acemi pistinde ise hızını kontrol edemeyen bazı kayak severler küçük çaplı kazalara neden oldu.

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