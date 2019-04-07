Palandöken kartalları kaldığı yerden devam ediyor

Lig Erkekler Yarı Final maçında Solhanspor'u 3-0 mağlup etti. İlk güne galibiyetle başlayan Palandökenin kartalları gözünü finale çevirdi.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçları Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda başladı.

Final grubuna kalacak olan dört takımın belirleneceği Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçları 6 Nisan Cumartesi günü Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan ilk gün maçları ile başladı. Sekiz takımın mücadele edeceği Play-Off karşılaşmaları 3 gün sürecek. Her gün 4 maçın oynanacağı ve büyük heyecana sahne olacak olan karşılaşmalar iki grup halinde yapılacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Voleybol Erkekler 1 Lig Play-Off Final Grubu'na kalmış olacak. Final Grubu maçları ise 19-21 Nisan tarihleri arasında yine Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak. Bu maçlarda ilk iki sırayı alan takımlar ise önümüzdeki sezon Efeler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmış olacak. Spor severler üç gün boyunca Play-Off'ta Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan toplam 12 karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

Tamamı Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig Play-Off yarı final maçlarının programı şöyle:

6 Nisan Cumartesi

12.00 Bursa Büyekşehir Belediye-Alanya Belediye

14.00 Sorgun Belediye-Akkuş Belediye

16.30 Palandöken Belediye-Solhanspor

18.30 Beşiktaş-Milas Belediyespor

7 Nisan Pazar

12.00 Alanya Belediye-Sorgun Belediye

14.00 Akkuş Belediye-Bursa Büyükşehir Belediye

16.30 Solhanspor-Beşiktaş

18.30 Milas Belediye-Palandöken Belediye

8 Nisan Pazartesi

11.00 Akkuş Belediye-Alanya Belediye

13.00 Bursa Büyükşehir Belediye-Sorgun Belediye

15.30 Milas Belediye-Solhanspor

18-30 Palandöken Belediye-Beşiktaş

Salon: Kayseri Atatürk

Hakemler: İlhan Burhan Gürhan Gül

Palandöken Belediyespor: Erden Çevikel Nevzat Güneş Burakhan Tosun Daniel Vargas Ali Ramis Özgür Hakan Polat

Solhanspor: Yasin Akgül Cem Koy Onur Saygın Murat Aslan Goran Bjelica Ceyhun Tendar Silva de Freitas Umut Yücel Baran

Setler: 25-22, 25-18, 25-19