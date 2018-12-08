Palandöken kartalları zirvede

Ligi B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Payas Belediyespor2011 Takımını 3-0 yenerek galibiyet serisini devam ettirdi.

Türkiye Lig B Grubu Erzurum Temsilcisi Palandöken Belediye Spor Voleybol Takımı hafta sonu kendi evinde karşılaştığı Payas Belediyespor2011 takımını 3-0 yenerek lider olduğunu gösterdi. Aldığı başarılı sonuçlarla emin adımlarla yoluna devam eden Palandöken Belediye Spor Voleybol Takımı Efeler Ligine adeta kitlendi. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Salonun da oynanan maçta ilk setten itibaren ağırlığını koyan Filenin kartalları ilk seti 25-15 alırken ikinci sete ise daha istekli başlayan Palandöken Belediye Spor ikinci setti de 25-20 almasını bildi. Üçüncü seti zorlanmadan 25-12 kazanan Palandökenin kartalları üç setti de alarak 3 puanın sahibi oldu.

EFELER LİGİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK

Palandöken Belediye Spor Kulübünün Onursal Başkanı ve Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar,” Gurubumuzda lider durumdayız. Aldığımız üst üste galibiyetlerle kazanmasını biliyoruz. Bu galibiyetler serisini sürdürmeye devam edeceğiz, takımımıza güveniyoruz, bu ligden mutlaka şampiyon çıkacak olan tek takım biziz. Yöneticilerimi, hocalarımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.