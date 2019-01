Palandöken Kayak Merkezi dolup taşıyor

"Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı” için Erzurum'a gelen bölge valileri hafta sonunu şehrin tarihi ve turistik mekânlarında geçirdi. Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve Kars Valisi Türker Öksüz; Erzurum Valisi Okay Memiş'in ev sahipliğinde şehrin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

İlk olarak Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinin başında gelen Palandöken Kayak Merkezi'ne giden konuk Valiler, kayak yapılan pistleri inceledi. Ardından Tarihi Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler'e giden valiler, tarihi mekanlara hayranlıklarını gizleyemedi.

Hafta sonu ve yarıyıl tatili münasebetiyle adeta dolup taşan Palandöken Kayak Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, şehrin sunduğu avantajları iyi değerlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Palandöken Kayak Merkezindeki otellerimizin hepsi full dolu. Tüm tesislerimizle konuklarımıza en güzel hizmeti sunuyoruz. Bu da bizi belirlediğimiz hedefe doğru yaklaştırıyor” dedi.

HEDEFİMİZİN YARISINA ULAŞTIK

Erzurum'u kış turizminde Türkiye'de merkez yapmayı hedeflediklerini belirten Vali Okay Memiş, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde ülkemizde çok önemli yatırımlar yapıldı. Ülkemizin her yerinde ulaşım açısından çok büyük yatırımlar yapıldı. Hemen hemen her ilimizde artık havaalanı bulunmaktadır. Bu yatırımlara istinaden bizlerde bu sezon Palandökende 1 milyon turist hedefi koymuştuk. Sömestr tatilinde bu hedefimizin yarısına ulaşmış bulunmaktayız. Sezon sonunda belirlediğimiz hedefin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

10 DAKİKADA KAYAK MERKEZİNDESİNİZ

Palandöken'in turizm açısından çok önemli özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Vali Memiş konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünyanın hiçbir yerinde Palandöken gibi havaalanına indikten sonra 10 dakika içerisinde kayak yapabileceğiniz başka bir yer bulunmamaktadır. Palandöken Kayak Merkezimiz sadece ülkemizde değil dünyadaki kayak merkezleri arasında müthiş bir avantaja sahip. Bizler şehir olarak buna hazırlıklıyız. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bilinen bir marka 5 yıldızlı otelin ihalesini de yaptık. Gerçekten yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bütün talepleri karşılayabilmek için gece gündüz çalışmaktayız. Palandöken'i Palandöken yapan en önemli özelliklerden biride her kesime hitap edebilen kış turizminin avantajlarını sunuyor olmasıdır. Yani Palandöken asgari ücretli bir kayak severin ailesi ile birlikte gelip günü birlik kayak yapabileceği bir kayak merkezidir. Dolayısıyla tüm kayak severleri aileleri ile birlikte Erzurum'a davet ediyoruz.”

Ardından Vali Okay Memiş, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü ve Kars Valisi Türker Öksüz ile birlikte tarihi mekânları gezdi.