İhlas Haber Ajansı

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Palandöken Kayak Merkezi'nin açılışında Merve Özbey rüzgârı esti

Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi’nin açılış konserinde ünlü şarkıcı Merve Özbey sahne aldı.

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nin açılış konserinde ünlü şarkıcı Merve Özbey sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı açılış konserinde Merve Özbey rüzgârı esti.



Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve ülkede en erken kayak sezonunu açan Palandöken Kayak Merkezi açılış konserinde Merve Özbey sahne aldı. Palandöken Kayak Pisti'nde düzenlenen konsere binlerce kişi katılım sağlarken sahne alan ünlü şarkıcı Merve Özbey ise performansıyla izleyicileri coşturdu.


Konsere Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer protokol üyeleri de katıldı.

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