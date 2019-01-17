Palandöken tüketici hakem heyeti üyelerine takdir belgesi

Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz'a Takdir Belgesini, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur adına Erzurum Ticaret İl Müdürü ve İl Hakem Heyeti Başkanı Muhammet Güneş takdim etti.

Ardından Kaymakam Yavuz tarafından İlçe tüketici hakem heyeti üyeleri, Palandöken Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ömer Menderes Acar, TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gazeteci Gamze İspirli, ETSO Temsilcisi Hakan İnanlı, Erzurum Baro Temsilcisi Avukat Gökçe Gündüz Alsan ve Palandöken Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Arif Güraksın, Fuat Gündüz ve Nazmiye Yılmazok'a kaymakamlık makamında takdir belgesi verildi.

Kaymakam Yavuz, İlçe Tüketici Hakem Heyeti üyelerine, tüketicilerin korunması yönünde bugüne kadar yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.