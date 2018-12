Palandöken Ülkü Ocakları tarafından “Ülküm, İlkem, Türk'üm Ben” konseri

Ülkü Ocakları Genel Merkez Sanatçılarından Ali Kınık, Ahmet Öngel ve Ozan Manası'nın katıldığı Palandöken Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen “Ülküm, İlkem, Türk'üm Ben” adlı konsere yoğun katılım sağlandı.

Konsere Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanı Haktan Genç, Ülkü, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK Üyeleri Adem Yurdigül ve Ahmet Gökhan Yazıcı, Ocakları İlçe Başkanları ve MHP İlçe Başkanları katıldı.

Konser saygı duruşu ve ardından İstiklal marşı okunarak başladı. Konserin açılış konuşmasını yapan Palandöken Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Gerçek, protokolü selamlayarak başladığı konuşmasında birlik ve bütünlük çağrısı yaparak şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti'nin son direniş kalesi olan Ülkü Ocakları ve Ülkücülerin varlığı düşmana korku salmakta, dosta güven vermektedir. Ülkücülerin birlik ve bütünlüğünü bozmak isteyen dış kaynaklı şer odaklarının ve onların riyakâr vicdanlı yerli işbirlikçilerinin asıl amacı ülkemizi kaosa sürüklemektir. Ancak herkesçe bilinmesi gerekir ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacak. Aziz Türk milletinin İstiklal ve istikbaline pranga vurmak isteyen ihanet odakları kokuşmuş emperyal emellerine asla ulaşamayacaklardır. Tek derdi millet, davası memleket olan Ülkü Ocakları olarak; Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in işaret ettiği, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey'in önderliğinde ve Genel Başkanımız Olcay Klavuz Bey'in yol başçılığında Türk Ülkü'sünü gerçekleştirmek için tüm varlığımızla durmadan çalışacağız. Kızıl Elma Ülküsü'nün özlemini her daim kalbinde hisseden, yüreği Nizam-ı Alem İlay'ı Kelimetullah Davasıyla çarpan, Oğuz soylu siz değerli ülküdaşlarıma en derin şükranlarımı gönderiyor, Büyük Turan'da buluşacağımız günlerin inanç ve özlemiyle saygılar sunuyorum.”

Palandöken Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Gerçek'in konuşmasının ardından söz alan Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç, “Ülkemizin bu gün yaşadığı zorlu günlerde Ülkücülerin birlik ve bütünlüğüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu” kaydederek birlik ve bütünlük çağrısı yaptı. Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç konuşmasında “Lidere sadakat şerefimizdir” diyerek, “Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey'in her daim emrinde ve yanındayız. Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Beyin emrinde, Genel Başkanımız Olcay Klavuz'un öncülüğünde ülkücü gençlik olarak, Cennet Mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in İşaret ettiği kutlu hedefe ulaşmak için hiç bir zorluktan yılmayacağız ve her türlü fedakârlığı omuzlayacağız.” ifadelerinde bulundu.