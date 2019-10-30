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Palandöken ve Bayraktepe beyaza büründü

Erzurum ve Kars’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken ve Sarıkamış Bayrak Tepe beyaza büründü.

Erzurum ve Kars'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken ve Sarıkamış Bayrak Tepe beyaza büründü.


Erzurum - Tekman karayolu Palandöken Ejder tepesinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşanırken, etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Sarıkamış Bayraktepe'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ise kayak merkezini beyaza bürüdü. Turizmciler kar yağışını memnuniyetle karşılarken, vatandaşlar kış mevsiminin erken başlayacağını belirtiyorlar.

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