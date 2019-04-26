Palandöken'de değişim rüzgarı başladı

31 Martta gerçekleştirilen yerel seçimlerle göreve gelen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın ilk icraatı vatandaşlarla belediye arasında ki ilişkileri kuvvetlendirmek oldu. Belediye binasında vatandaşları şekerle karşılayan ve onları yönlendiren personeller görevlendirildi.

Kurulan Whatsapp hattıyla, bir mesajla vatandaşın taleplerini yerine getirilmesini amaçlayan Palandöken Belediyesi, teknolojik iletişim atağını sosyal medya hesapları ve web sitesiyle tamamlamak için güncellemelerini gerçekleştiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar; “Vatandaşlarımızın belediyede bir işi olduğu zaman hem onu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak hem de vakitten istifade etmek adına iletişim teknolojilerini iyi kullanmamız gerektiğini gördük. Kısa süre önce kurduğumuz WhatsApp hattımıza vatandaşlarımız talep ve şikayetlerini iletebiliyor. Arkadaşlarımız gelen mesajı anında ilgili birimlere aktarıyor ve neticeyi de vatandaşımıza tekrar iletiyor. Günlük olarak gelen mesajları bizzat bende her akşam kontrol ediyorum. Sadece Whatsapp üzerinden değil, belediyemizin sosyal medya hesaplarımızı güncelleyip, AK Masamızı da yeniden dizayn ediyoruz. Gelen vatandaşlarımızı şeker ikramıyla karşılayıp, yönlendirmelerini yapıyoruz” diye konuştu.