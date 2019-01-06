Palandöken'de fırtına altında kayak keyfi

Erzurum'da hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Palandöken Kayak Merkezi'nde fırtına altında kayak yapmanın tadını çıkardı.

Palandöken Kayak Merkezi'nin üst kesimlerinde fırtına etkili oldu. Saatte hızı 60 kilometreyi bulan fırtına zaman zaman kayakçılara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye düşerken, yerli ve yabancı turistler, hava şartlarına aldırış etmeden kayak yapmanın tadını çıkardı.

Fırtına eşliğinde kaymanın biraz atraksiyonlu ancak daha keyifli olduğunu ifade eden kayakçılardan Onur Sağsöz, “Palandöken'de bugün rüzgar biraz fazla var. Ama kar kalitesi, pistlerin durumu çok iyi. Hafta sonu olması dolayısıyla Türkiye'nin birçok ilinden gelen kayakseverler de var bugün burada. Kayağın Türkiye'deki birinci adresi Palandöken Kayak Merkezi” dedi.

Öte yandan, Doğu Anadolu'daki 6 ilde bugün kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 14, Kars'ta 12, Ardahan'da 4, Erzurum'da 2 derece kaydedildi.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı Ardahan'da 26, Erzurum'da 15, Kars'ta 10, kayak merkezlerinden Palandöken'de 67, Sarıkamış'ta 71, Ergan'da 52, Konaklı'da 45, Yalnızçam'da 25 santimetre olarak ölçüldü.