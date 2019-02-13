Palandöken'de gündüz kayakta, gece eğlence mekanında eğlendiler

Palandöken Kayak Merkezi'nde otellerdeki doluluk oranı, İranlı turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle yüzde 90'lara ulaştı. Gündüz kayak yapan, geceleri de otellerin eğlence mekanlarında eğlenen İranlı turistler, tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken'e İran'dan tatile gelenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Palandöken'e uçak, otobüs ya da özel araçları ile gruplar halinde gelen İranlılar'ın çoğunluğu Türkçe bildikleri için yabancılık çekmiyor.

En uzunu 12 kilometre olmak üzere 20'nin üzerinde pisti bulunan ve aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'e gelen İranlı kadınlar ise şıklıkta birbirleriyle yarışıyor.

Her kış tatilde Palandöken'e geldiklerini söyleyen İranlılar, "Palandöken'i çok seviyoruz. Pistler ve tesisler mükemmel. Palandöken'deki otellerin çoğu İranlılar'la dolu.” dedi.

İranlılar, gündüz kayak yaparak geceleri de kaldıkları otellerin diskosunda çalınan müzikler eşliğinde gönüllerince eğleniyor.