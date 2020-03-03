Palandöken'de İdlib gündemi

Toplantıda, Suriye'nin İdlib bölgesinde Mehmetçiklerimize yönelik yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman vatan evlatları rahmetle anıldı, Bahar Kalkanı harekatına destek verildi.

MECLİS 3. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Yeni yılın 3'üncü meclis toplantısı Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar Başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Meclis Toplantısında bir sunum yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Suriye'nin İdlib Bölgesi'nde hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize rahmet diledi, Bahar Kalkanı harekatının önemine dikkat çekti. Başkan Sunar, “Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bölgeye huzur ve barış taşımayı amaçlayan kahraman askerlerimize Bahar Kalkanı Harekatında Rabbim zafer ihsan etsin.” dedi

‘ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

Aziz şehitlerimizin intikamının misliyle alındığını belirten Başkan Sunar, “İdlib'den gelen haberle yüreğimiz dağlandı. Kahraman vatan evlatlarımızın şehadeti kabul ve makbul olsun. Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Bahar Kalkanı Harekatıyla bölgeye huzur ve barış taşımayı amaçlayan kahraman askerlerimize yapılan hain ve kalleşçe saldırıyı planlayanlar misliyle karşılığını görüyorlar, görmeye de devam edecekler.' diye konuştu.

Mehmetçiklerimize yönelik hain saldırının bir insanlık suçu olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, ‘Kahraman ordumuz saldırının müsebbiplerine anında ve zamanında cevap vererek, milletimizin tarihi duruşunu bir kez daha kaydetmiştir. Bu hain teşebbüsle insanlığa, adalete, huzur ve barışa saldıranlar en ağır şekilde cezalandırılıyorlar. Kalleşliği yol edinmiş hainler, sahada da gereken karşılığı görüyorlar.” şeklinde konuştu

‘Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Esed rejimine ve destekçilerine çok ağır bedeller ödetmeye devam edecektir.” diyen Başkan Sunar, “Bu millet siyasi görüşü ne olursa olsun, milli meselelerde birlik içerisinde hareket etmeyi hep başarmıştır. Bugün de milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde vatanın bölünmez bütünlüğü için tek yürek olmuştur.” dedi

Meclis toplantısında Grup Başkanları da hain saldırıyı lanetleyerek, şehitlere rahmet, ailelerine ve asil Türk milletine başsağlığında bulunarak, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.