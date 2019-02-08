Palandöken'de JAK ekiplerinin tatbikatı nefes kesti

Tatbikat havadan da görüntülendi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde olası kaza ve kurtarma olaylarına karşı hazır kıta görev yapan JAK ekipleri, bugün senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşın kurtarılması, ormanlık alanda kaybolan şahsın kurtarılması ve zirve noktasında kayak kazası geçiren kayakçının kurtarılması tatbikatını icra etti.

İlk tatbikatta Palandöken'in güney pistinde telesiyej arızası nedeniyle bir kişinin mahsur kaldığı ve donma tehlikesi geçirmek üzere olduğunun ihbar edilmesi üzerine JAK ekipleri, hemen bahse konu bölgeye kar üstü araçları jet skilerle intikal etti. Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaş, uzman JAK ekipleri tarafından halatlarla aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Ormanlık alanda kaybolan şahsın kurtarılması da büyük bir titizlikle icra edildi. Son tatbikatta da Palandöken'in zirve noktasında kayak kazası geçiren kayakçı, JAK ekipleri tarafından önce sedye ile aşağı indirildi. Ardından sedyeler jet skilerin arkasına bağlanarak aşağıda bekleyen 112 acil ambulansa kadar götürüldü.

Gerçekleştirilen üç tatbikat da Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlenirken, ekiplerin profesyonel kurtarma çalışmaları adeta nefes kesti.

Öte yandan Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekipleri ve Ankara'dan geçici görevle gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timlerinin 361 yaralanma, 174 mahsur kalma olmak üzere toplam 535 olaya müdahale ederek, vatandaşların güvenliğini sağladığı bildirildi.