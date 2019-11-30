Palandöken'de kar coşkusu

Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili olmaya devam ediyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde yağan kar pistleri beyaza bürürken, hafta sonu Kayak Merkezine gelen Erzurumlular kartopu oynayarak stres attılar.

Meteoroloji Bölge müdürlüğü yetkilileri kar yağının gece yarısından itibaren etkisini artıracağını belirtirken, bölge illerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasının tahmin edildiğini dile getirdiler. Yetkililer ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda sürücüleri uyarırken, araçlarda zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda bilgilendirdiler.