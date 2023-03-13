İhlas Haber Ajansı

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Palandöken'de kayak keyfi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde tatilciler kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.


Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, yerli turistlerin akınına uğradı. Kar kalınlığının 115 santimetre olduğu Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yaptı. Kayak merkezinde yerli turistler kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.


Palandöken'de kayak yapmanın keyifli olduğunu söyleyen tatilciler, "Palandöken Kayak Merkezinde pistler çok iyi. Diğer kayak merkezlerinde kar sıkıntısı yaşanırken burada kar olması büyük avantaj. Öğle vakitlerinde pistler daha güzel oluyor. Çok beğendik" ifadelerini kullandılar.

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