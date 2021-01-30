İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Palandöken'de kayak ve kızak keyfi

Palandöken Kayak Merkezi’inde hafta sonunda renkli görüntülere sahne oluyor.

Palandöken Kayak Merkezi'inde hafta sonunda renkli görüntülere sahne oluyor. Kayak ve kızak keyfi yapan tatilciler karın keyfini doyasıya yaşadılar.


Yarı yıl tatili ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi'nde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Dünyanın en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandöken'de kayak ve kızak kayarak gönüllerince eğlenen tatilciler burada olmaktan son derece mutlu olduklarını dile getiriyorlar.


Bu arada merkezde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kayakçıların güvenliği için her türlü tedbiri alıyor. Pandemi kurallarını uygulayan JAK ekipler pistte düşerek hafif şekilde sakatlanan bayan kayakçıyı motorla aşağıya indirerek sağlık merkezine götürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.