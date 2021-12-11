Palandöken'de kayak ve snowboard keyfi

Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu kayak ve snowboard keyfi yaşandı.

Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kış turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde kayakseverler, güneşli havada kayak ve snowboard yaparak eğlencenin tadını çıkardı.

Palandöken'de bu hafta sonu itibariyle tamamen kayak sezonunun başladığını ifade eden bir otelin Genel Müdürü Ömer Akça, “Rezervasyonlarda geliyor, ilk misafirlerimiz geldi. Misafirlerimizin tamamına yakını yerli. Yabancı misafirlerimiz yılbaşı periyodunda gelecek. Şu anki rezervasyonlar beklentimizin üzerinde. Palandöken hariç Türkiye'de bir yerde kayak merkezinde kar tatili başlamadı. Palandöken'de başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Palandöken pistlerinde sıkıştırılmış yaklaşık 50 santimetre kar var. Bu durum misafirlerimizin düzenli ve güvenli bir şekilde kayak yapmalarını sağlıyor. Geçmişte yapılan uluslararası yarışmalardan dolayı güvenlik burada en ön plana alındı. Pandemi ile ilgili sosyal mesafe kuralları aynı şekilde devam ediyor. 12 saatlik kayakla misafirlerimize güzel anlar yaşatıyoruz” şeklinde konuştu.