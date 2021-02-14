Palandöken'de köy okulları yüz yüze eğitim için dezenfekte edildi

Palandöken Belediyesi, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağı kırsal mahallelerdeki okullarda dezenfekte çalışmasını tamamladı.

Salgın nedeniyle kapalı bulunan köy okulları, yarın yüz yüze eğitime başlıyor. Bugüne kadar ilçede 18 bin 300 noktada dezenfekte çalışması yapan Palandöken belediyesi, yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarının tamamını bir kez daha dezenfekte yaptı. Salgın sürecinde yürüttüğü faaliyetlerle örnek gösterilen Palandöken Belediyesi, ayrıca 600 bine yakın maske üreterek ilçe sakinlerine ulaştırdı.

Başkan Sunar: Tedbiri Elden Bırakmıyoruz

İlçede yürütülen dezenfeksiyon işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarında öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak maksadıyla başlattıkları dezenfeksiyon işleminin tamamlandığını aktardı. Eğitime açılan okullarda belli periyotlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam edeceğini duyuran Başkan Sunar, “Dünyayı kasıp kavuran Kovid 19 ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Palandöken Belediyesi olarak önce insan ve insan sağlığı ilkemizden hareketle bugüne kadar 18 bin 300 noktada dezenfekte işlemi yürüttük. 12 bin litreyi aşkın el dezenfektanı dağıttık. Köy okullarımızın eğitim öğretime açılacak olması sebebiyle bir kez daha bu okullarımızı dezenfekte ettik. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar. Hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri maksadıyla belli periyotlarda okullarımızda dezenfekte faaliyetlerimiz devam edecek. Öğrencilerimize zihin açıklığı diliyorum. Yolları bahtları açık olsun. Ayrıca, okullarımızda görev yapan yönetici, öğretmen ve personel arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu

Başkan Sunar'a Teşekkür

Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlayacak olmasının kendilerini ve öğrencileri çok sevindirdiğini belirten Konaklı Köyü muhtarı Murat Uzunoğlu da, Palandöken Belediyesi ekiplerinin dezenfekte faaliyetine teşekkür etti. Muhtar Uzunoğlu, “Cami ve okulumuz başta olmak üzere köyümüzde belli periyotlarda dezenfeksiyon işlemi yürüterek sağlığımız için bütün imkanları seferber eden Palandöken Belediyemize minnettarız. Başkanımız Muhammet Sunar'a teşekkür ediyoruz. Okulumuz yarın eğitim ve öğretime açılacak. Belediyemiz ekipleri dezenfekte faaliyeti yürüttü. Bizlerde ekiplerimize temizlik yaparak katkı sağlamak istedik. Öğrencilerimiz çok sevinçli. Yüz yüze eğitime kavuşmanın coşkusu içerisindeyiz. Hayırlı olsun.” dedi.