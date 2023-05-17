Palandöken'de mayıs ayında kar topu keyfi

Ülkenin batı kesimlerinde yaz sıcakları kendini yavaş yavaş göstermeye başlarken, Palandöken Dağı'nın eteklerinde mayıs ayında kar keyfi yaşanıyor.

3 bin 271 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin 15'inci büyük dağı olan ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken, mayıs ayında da beyaz örtüsünü koruyor. Son yıllarda inşa edilen yeni tesisler ve pistlerde yapılan çalışmalarla hem yurtiçi hem de yurt dışından gelen kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinden kar eksik olmuyor. Mayıs ayının son günlerine rağmen yer yer yarım metreyi aşan kar kalınlığıyla Palandöken ilgi odağı olmaya devam ediyor. Baharın güzelliğini kar ile birlikte ve güneşle yaşamak isteyenlerin kısa mesafeli yürüyüşle ulaşabildiği kar yığıntıları farklı bir deneyim de sunuyor. Kimi vatandaşların Palandöken'e karlı manzaraları fotoğraflamak için geldiği görülürken, kimileri ise Anadolu'nun zirvesinde kar topu oynuyor.

Nisan ayında kayak sezonunu kapatan Palandöken'in zirvelerinde 12 ay karın eksik olmadığı bölgeler de bulunuyor. Baharda bir yanda açan rengarenk çiçekleri, bir yanda eriyen karla coşan küçük dereler ve nefis havasıyla Palandöken Dağı meraklılarını bekliyor.