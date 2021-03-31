Palandöken'de muhtarlar zirvesi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'nun katılımıyla, Palandöken ilçesinde bulunan 26 mahallenin muhtarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Sunar: “Mahallelerimizi tek tek ele alıyoruz”

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçe için öngörülen çalışma ve hayata geçirilecek yatırımlar üzerine istişarede bulunduklarını söyledi. Başkan Sunar, “Geleneksel hale getirdiğimiz muhtarlarla istişare toplantılarımıza devam ediyoruz. Bu toplantılarda merkezi ve kırsal mahallelerimizin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Geçmişte yaptığımız toplantılarda olduğu gibi bu toplantımızda da mahallelerimizi tek tek ele alıyor, 2021 çalışma sezonu öncesinde ön çalışmamızı tamamlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz şehrimize önemli hizmetler yaptı. Birçok ilde merkezi mahallelere dahi taşınmamış hizmetleri, Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen, kırsal mahallelerimize getirdi. Aynı şekilde Palandöken Belediyesi olarak bizler de hem merkezi hem de kırsal mahallelerimizde önemli hizmetlerde bulunduk, bulunuyoruz. Yol haritamızı, muhtarlarımızla birlikte, bu toplantılarda ve sahada yaptığımız incelemeler neticesinde belirliyoruz. Büyükşehir Belediyemizle uyum içerisinde Zirve ilçe Palandöken hedefine emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Sayın Başkanımıza, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Meselemiz Palandökenlilere layık olmak. Gönül Belediyeciliğiyle, gönül seferberliğiyle” diye konuştu.

Başkan Sunar'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmalara değindi. Başkan Sekmen, mahallelerde mevcut sorunların yazıldığı forumları tek tek okuyarak, kurmaylarına çözüm talimatı verdi.