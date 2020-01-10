Palandöken'de Outdoor Festivali'nde adrenalin dolu anlar yaşandı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Outdoor Festivali'nde doğaseverler adrenalin dolu anlar yaşadı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen festivale doğaseverler yoğun katılım gösterdi. Festivalin başlangıcında bisikletli sporcular, 3200 rakımdan bisikletlerle indikten sonra rampalardan atlayış gerçekleştirdiler. Rampa atlayışlarında bazı bisikletliler küçük çaplı kazalar yaşadı. Ardından Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağına Türkiye'nin en iyi buz tırmanış sporcularından olan Tunç Fındık ve diğer sporcular tırmanış gerçekleştirdi. Dağcıların önlem alıp tırmanış yaptığı yapay buz parkı, izleyiciler ve sporculardan tam not aldı. Pazar gününe kadar devam edecek olan Outdoor Festivali, yarın Ejder 3200 Dağ Kayağı Şampiyonası ile devam edecek.