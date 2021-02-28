Palandöken'de pistler tatilcilere kaldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tatilciler Palandöken'de kayağın keyfini çıkardı.

Dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak severler güneşli havada kayak ve kızak keyfi yaşadı. Pistlerde yoğunluk yaşanırken, bazı tatilciler kızakla kayarak gönüllerince eğlendiler.

Yurt içi ve yurt dışından gelen kayak severler, Palandöken Kayak Merkezi'nin müthiş olduğunu ve pistlerin heyecan verici olduğunu belirttiler.