İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Palandöken'de pistler tatilcilere kaldı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tatilciler Palandöken’de kayağın keyfini çıkardı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında tatilciler Palandöken'de kayağın keyfini çıkardı.


Dünyanın önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak severler güneşli havada kayak ve kızak keyfi yaşadı. Pistlerde yoğunluk yaşanırken, bazı tatilciler kızakla kayarak gönüllerince eğlendiler.


Yurt içi ve yurt dışından gelen kayak severler, Palandöken Kayak Merkezi'nin müthiş olduğunu ve pistlerin heyecan verici olduğunu belirttiler.

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.