Palandöken'de sezon 31 Mart'ta kapanıyor

Türkiye'de kayak sezonunu en erken açan Palandöken Kayak Merkezi, sezonu 31 Mart'ta kapatıyor.

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde geçen yıl kar yağışı geciktiği suni kar sistemi desteğiyle resmi açılışı 10 Aralık tarihinde yapılan kayak sezonu 31 Mart'ta kapanıyor.

Ejder 3200 A.Ş. bünyesinde 3 bin 200 rakımda bulunan Palandöken Kayak Merkezi'ne bu sezon yerli ve yabancı turist akın etti. Sezonda özellikle Palandöken'de doluluk yüzde 90'a ulaştı. Türkiye'nin en erken kayak sezonunu açan Palandöken Kayak Merkezi, diğer kış turizm merkezlerine göre en geç sezonu kapatacak merkez oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otel Genel Müdürü Ömer Akça, “Sezonun yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz, 31 Mart'a kadar Palandöken'de kayak devam edecek. Kar durumu gayet iyi, rezervasyonlarımız dolu. Bu sene Türkiye'de yağış sıkıntısı yaşandı. Yağışsızlığın peşinden bizde suni karlama ile takviye yaparak 10 Aralık'ta sezonu açtık. Kar yağdıktan sonra sezon eğlenceli geçti. Daha sonra Türkiye'de meydana gelen depremlerden dolayı rezervasyonlarımız biranda azaldı. Şok dalgasından sonra 15-20 günlük zorluk yaşadık. Acı hepimizin acısı ama hayatta bir şekilde devam ediyor. Mart'ın başıyla beraber kayak merkezimiz tekrardan canlandı, 31 Mart'a kadar da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.